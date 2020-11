Les enquêtes réalisées par la Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Sétif ont révélé "un relâchement" dans le respect des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19 à travers l’ensemble des communes de la wilaya, a indiqué mardi le chef du service de prévention et d’épidémiologie, Dr. Liamine Koussa.

Ce phénomène de relâchement a été observé dans les 60 communes de la wilaya et cela peut constituer une source de risque dans les 10 ou 15 prochains jours, a soutenu M. Koussa dans son intervention au cours d’une rencontre de sensibilisation ayant réuni le wali avec les représentants de la société civile à la maison de la culture Houari Boumediene.

La prévention notamment par le port de bavette et la distanciation corporelle demeure l’unique voie pour ne pas se retrouver au point de départ lorsque les hôpitaux étaient remplis de malades, a relevé le même responsable. De son côté, Dr. Mourad Sana, chef du service des activités sanitaires et pharmaceutiques et chargé du dossier Covid-19 a indiqué que ce virus diffère des autres virus, d'auran t qu'il ne se limite pas à une seule catégorie et le seul moyen pour faire face réside dans la conscience et le sens de responsabilité de tout un chacun.

Le wali de Sétif, Kamel Abla a indiqué que la concertation est en cours avec les spécialistes concernés en vue de prendre des décisions et des mesures adéquates et a rappelé les répercussions négatives du confinement sur le plan social mais aussi économique.