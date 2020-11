L'Algérie amorcera une "nouvelle ère avec cette nouvelle Constitution plébiscitée par le peuple en toute responsabilité, laquelle sera la pierre angulaire dans l'édification de l'Algérie nouvelle qui consacre la démocratie participative et la volonté populaire", a affirmé, lundi à Alger, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

"L'Algérie amorcera, après la proclamation des résultats définitifs, une nouvelle ère avec une nouvelle Constitution plébiscitée par le peuple en toute responsabilité laquelle sera la pierre angulaire dans l'édification de l'Algérie nouvelle qui consacre la démocratie participative et la volonté populaire", a indiqué M. Charfi lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce des résultats du référendum au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal.

Dans ce cadre, il a tenu à féliciter "le vaillant peuple algérien et toutes les parties ayant animé ce rendez-vous référendaire dont l'histoire de la Nation retiendra à jamai s l'engagement, la probité et le respect ayant marqué toutes les étapes du déroulement du scrutin". Répondant à une question sur le taux de participation au référendum, M. Charfi a mis en avant "le courage et la clairvoyance du Président en décidant d'organiser le référendum en dépit de la propagation de la pandémie de Covid-19 ce qui constitue en soit une caractéristique de la bonne gouvernance réunissant les conditions et moyens permettant au peuple d'exercer son droit, au de-là de la dynamique qui a marqué le référendum", relevant que "le taux de participation qui s'élevait à 23,72 % au niveau national confère à la Constitution une valeur ajoutée".

Concernant les dépassements enregistrés lors du scrutin, tenu hier dimanche, M. Charfi fait état de "deux cas aux wilayas de Mascara et d'El Bayadh, où l'ANIE a tenu à informer les procureurs généraux près les deux wilayas en vue d'ouvrir des enquêtes et de lancer des procédures judiciaires", soulignant que le signalement de ces deux cas a été effectué par les coordinateurs de l'ANIE. A cette occasion, le même responsable a mis en avant la participation de la société civile à la campagne référendaire, ainsi que les partis politiques "pour leur sens de responsabilité et leurs comportements civilisés". Pour rappel, la société civile a animé 965 meeting populaire dans le cadre de la campagne référendaire et effectué 137 actions de proximité, tandis que les partis politiques ont animé 220 meeting et effectué 33 actions de proximité.

Les membres du Gouvernement ont animé, dans ce sens, 57 meeting et effectué 12 actions de proximité, alors que les personnalités nationales ont animé 48 meeting populaire et effectué 10 actions de proximité dans le souci de sensibiliser quant à l'importance de la participation au référendum constitutionnel.