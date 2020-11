Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a salué lundi à Alger "le sens de patriotisme et de responsabilité" des encadreurs des centres et bureaux de vote lors du référendum sur l'amendement constitutionnel organisé dimanche, louant, par la même, les efforts des services de sécurité pour la sécurisation du scrutin.

"Je saisis cette occasion pour exprimer ma haute considération et mes profonds sentiments de reconnaissance et de gratitude aux encadreurs des centres et bureaux de vote, hommes et femmes, pour le sens élevé de patriotisme et de responsabilité dont ils ont fait preuve dans l'accomplissement de leurs missions", a indiqué M. Charfi lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce des résultats du référendum au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal.

Il a également salué les efforts des différents corps de sécurité qui ont veillé à sécuriser l'opération de vote, à leur tête l'ensemble des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi que les services de la sûreté et d e la Gendarmerie nationales qui ont prêté main forte à l'ANIEdans toutes les étapes du référendum.

Dans le même sillage, le président de l'ANIE a salué les différents médias pour la transparence de la couverture de la campagne référendaire et des débats organisés dans ce cadre, en donnant la parole à tout un chacun", relevant que cela s'inscrit dans le cadre de la charte de déontologie signée par l'ANIE et les médias nationaux lors de la dernière élection Présidentielle".

Dans ce sens, il s'est engagé à "laisser les portes ouvertes aux médias et à fournir aux journalistes toutes les informations nécessaires pour contribuer à la promotion de la démocratie dans notre pays".