Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu lundi à Alger l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Lianhe avec lequel il a évoqué l'état et les perspectives des relations bilatérales et les voies et moyens de développer le partenariat entre les deux pays et de hisser le volume des échanges, indique un communiqué du ministère.

Accompagné du ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aissa Bekkai, le ministre du Commerce a affirmé que l'Algérie et la Chine sont deux partenaires stratégiques liés par une forte amitié et une confiance mutuelle, soulignant que l'Algérie accordait un grand intérêt à l'approfondissement du partenariat dans différents domaines et au développement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, précise la même source.

A cette occasion, M. Rezig a formé le vœux de voir la Chine contribuer aux efforts visant à diversifier l'économie nationale à travers la concrétisation des projets d'investissement à valeur ajoutée, ainsi que le traitement des préoccupations soulevées par plusieurs opérateurs algériens concer nant l'exportation de certains produits d'origine animale et végétale vers la Chine et dont le règlement a été convenu avec le reste des secteurs concernés, ajoute la même source.

De son côté, l'ambassadeur chinois a réaffirmé que son pays est intéressé par le marché algérien au regard des potentialités de coopération et d'échange commercial dont il dispose, une opportunité, a-t-il dit, pour les sociétés chinoises, étant donné que l'Algérie est un partenaire stratégique de la Chine dans la région.

Il a ajouté que la position géostratégique de l'Algérie et son prolongement africain notamment après l'entrée en vigueur, janvier prochain, de l'accord de libre échange, renforcera davantage cette coopération.