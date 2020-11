Les produits de beauté, faits à base d’ingrédients naturels, exposés au Salon culturel de l’artisanat et des métiers de la ville de Boumerdes, ont suscité un engouement de la gent féminine, a-t-on constaté jeudi.

En effet cette manifestation culturelle et commerciale, ouverte mercredi soir, jusqu’au 17 novembre prochain, à la place publique faisant face à la gare routière du centre ville de Boumerdes, a enregistré à son 2eme jour, une affluence remarquable de femmes, entre femmes au foyer et étudiantes notamment, issues de différentes facultés et résidences universitaires mitoyennes. Les savons et shampooings (pour enfants et adultes) faits de façon artisanale à base de produits naturels, tels que l’huile d’olive et le miel, et de plus à des prix attractifs, ont particulièrement suscité l’intérêt des visiteuses de ce salon.

A cela s’ajoute d’autres produits du terroir représentés par les pattes traditionnelles, dont le couscous, le plomb (sorte de gros couscous) et la Chakhchoukha, et autres plats de la gastronomie populaire, outre les produits dérivés de l’olive, les miels, les g âteaux traditionnels, les tapis, la poterie, la céramique et autres.

"Cet événement promotionnel a pour objectif principal d’encourager les talents et les initiatives juvéniles dans le domaine de l’artisanat et des métiers manuels, tout en faisant connaître les produits du terroir local, en offrant aux exposants un espace d’exposition de nature à faciliter la commercialisation de leurs réalisation", a indiqué, à l’APS, le directeur de la Chambre d’artisanat et des métiers de Boumerdes, Saadi Ait Zerouk, en marge de cette manifestation.

L’autre but visé, a-t-il ajouté, est de "faire revivre le patrimoine culturel traditionnel et réhabiliter les produits de l’artisanat local, tout en facilitant l’intégration des nouveaux artisans dans un cadre commercial approprié, et en orientant les jeunes chômeurs vers l’investissement dans les métiers artisanaux, en s’appuyant sur les différents dispositifs publics de soutien à l’emploi", a-t-il fait savoir. Organisée à l’occasion de la célébration du 66eme anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, cette manifestation culturelle dont l’animation est assurée par une quarantaine d’exposants de Boumerdes et de wilayas voisines, a englobé de nombreux stands d’exposition de différents produits et réalisations de métiers artisanaux de to ut le pays.

Ce salon a fait la part belle aux produits du terroir, tels que l’olive, l’huile d’olive, le miel, et la figue sèche, outre les habits traditionnels, les bijoux, et les plats populaires.

Des stands ont été, également, consacrés à la promotion des différents dispositifs publics de soutien a l’emploi des jeunes, et organismes d’assurance sociale, outre les réalisations de jeunes artistes plastiques.