Le Groupe Industriel des Ciments d’Algérie (GICA) a été élu "meilleur cimentier" en Algérie, par le portail AfrikaCem, et ce dans le cadre des AfrikaCem Awards 2020, qui récompense les meilleurs entreprises du ciment, a indiqué mardi le ministère de l'Industrie.

"Cette distinction est le fruit des efforts du groupe GICA qui a continué à œuvrer pour assurer une production du ciment de qualité", a précisé la même source dans un communiqué publié sur son compte "facebook". Elle est également basée sur les efforts du groupe public en matière de renforcement de sa relation client et la réalisation des opérations d’exportation, "malgré une conjoncture économique difficile à cause de la situation sanitaire mondiale", note le ministère.

Le Groupe a aussi développé une nouvelle technique innovante de diagnostic et de contrôle des fours, et s’est lancé dans l’exploitation et la transformation de marbre. Les AfrikaCem Awards récompensent les entreprises et les personnalités de l'industrie du ciment en Afrique qui ont fait preuve d'excellence dans leurs marchés, régions et domaines respectifs.

Leader national de l’Industrie du ciment, le Groupe GICA compte 23 filiales spécialisées notamment dans la production de ciment, des granulats et du béton prêt à l’emploi, l’assistance technique, le montage et la maintenance industriels et la formation. Le nombre actuel des cimenteries de l'Algérie (publiques et privées) est de dix-sept (17) .

Selon les prévisions, en 2020, la capacité de production du pays doit augmenter à 40,6 millions de tonnes avec 20 millions de tonnes pour le groupe public GICA, et 11,1 millions de tonnes pour Lafarge Holcim Algérie, ainsi que 9,5 millions de tonnes pour le reste des opérateurs producteurs.