La brigade de recherches et d’investigations (BRI), relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran a démantelé, deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic international de stupéfiants et opéré la saisie de 25,5 kilos de résine de cannabis, a-t-on appris mardi, lors de la présentation de ces deux affaires distinctes, au niveau du siège de ce corps de sécurité.

Une quantité de 9.750 comprimés de psychotropes et une somme de 5,56 millions de dinars, issue des revenus de ce trafic illicite, ont été également saisies, ainsi que 8 véhicules utilisés dans le transport et le stockage des marchandises prohibées et 23 téléphones mobiles.

Ces deux opérations ont été enclenchées suite à l’exploitation d’informations indiquant que des membres de deux réseaux activaient dans la commercialisation de la drogue, a indiqué la même source, ajoutant que la surveillance de ces individus ont aboutit à l’arrestation de 15 personnes.

Lors de la première opération, les enquêteurs ont arrêté les membres de l'un des deux réseaux, composé de 9 personnes, âgées entre 25 et 45 ans, et saisi 25,5 kilos de rés ine de cannabis pure, une somme de 2,69 millions de dinars, 4 véhicules et 13 téléphones mobiles, a-t-on précisé.

Les éléments du deuxième réseau, composé de 6 personnes, âgées entre 25 et 45 ans également, dont des repris de justice, ont été arrêtées lors de la seconde opération, ainsi que la saisie de 9.750 comprimés de psychotropes, une somme de 2,87 millions de dinars et 10 téléphones mobiles.

Accusés de trafic international de stupéfiants, dans le cadre de bandes criminelles organisées, de transport et de stockage de drogue, d’atteinte à l’économie nationale et à la santé publique, ainsi que de blanchiment d’argent, les 15 individus seront présentés devant la justice, a-t-on ajouté.