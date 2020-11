Six (6) personnes ont trouvé la mort et 295 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers le territoire national, durant les dernières 48 heures , indique lundi un bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

En sus des accidents de la route, deux (2) autres décès par asphyxie, à la suite de l'inhalation de gaz toxiques, ont été enregistrés à Annaba et Tizi-Ouzou, et concernant deux hommes âgés de 59 et 33 ans, précise la même source.

En outre, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 7 autres personnes incommodées par le monoxyde de carbone (Co), émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain dans les wilayas de Constantine et Bouira.

Les moyens de la Protection civile ont également été sollicités pour l’extinction de 9 incendies urbains, industriels et divers, survenus dans les wilayas d’ Oum el Bouaghi, Mascara, Tipaza, Bejaia, Chlef, Tiaret et Oran.

A la suite de l'incendie d'un compteur électrique ayant eu lieu à la cite 70 logements, commune de Meskiana (Oum el Bouaghi), 10 personnes, incommodées par la fumée qui s'en est échappée, ont été évacuées vers l’hôpital local, après avoir reçu les premiers soins sur place, ajoute-t-on.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 72 opérations de sensibilisation à travers 3 wilayas (65 communes), appelant les citoyens à la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique.

En outre, 82 autres opérations de désinfection générale ont été menées dans 13 wilayas (46 communes), ciblant l’ensembles des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, sachant que pour les deux actions, 221 agents, tous grades confondus, 26 ambulances et 27 engins ont été mobilisés, conclut la DGPC.