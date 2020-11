Hadj Kheira, 83 ans, a tenu à accomplir son devoir électoral en fauteuil roulant, dimanche dans la ville de Tissemsilt dans le cadre du référendum sur projet d'amendement constitutionnel, bravant le poids des années et le handicap.

Ni la paralysie dont elle souffre depuis des années et la faiblesse de la vue ne l’ont empêchée de se rendre au centre de vote de l’école primaire "Malek Bennabi" et de participer à cette consultation, accompagnée de sa fille.

Après avoir accompli le devoir électoral, elle a indiqué à l’APS, que ce rendez-vous "est important pour l'avenir de l’Algérie", faisant savoir qu’elle n’avait raté aucun rendez-vous électoral depuis la consultation populaire du 3 juillet 1962.

"Le vote est un moyen qui contribue à l’édification du pays", a-t-elle affirmé, exprimant son souhait que l’amendement de la Constitution soumis au référendum, contribue à l'amélioration de la situation sociale des citoyens, tout en appelant les électeurs à se diriger avec force aux urnes pour la réussite de ce scrutin. Sa fille, Meriem, qui l’a accompagnée au centre de vote, a souligné, quant à elle, dans une déclaration à l’APS, que sa mère tenait, malgré son handicap et sa maladie chronique, à exprimer sa voix comme d’habitude et être parmi les premiers électeurs dans sa ville. "Une ville où elle a appris à aimer les gens qui lui vouent du respect pour l’amour du pays qu’elle affectionne et pour assumer son devoir électoral", a-t-elle souligné.

Les électeurs continuent d'affluer au niveau des bureaux de vote du chef-lieu de wilaya en vue exprimer leurs voix pour ce scrutin référendaire sur le projet d'amendement constitutionnel, a-t-on constaté.

Pour rappel, le corps électoral dans la wilaya de Tissemsilt est de 181.702 électeurs et électrices dont 1.564 nouveaux inscrits répartis à travers 148 centres de vote regroupant 517 bureaux de vote, selon la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).