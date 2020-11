Voici les déclarations marquantes des personnalités nationales au terme de leur vote dimanche lors du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution.

- Le Président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil: "Le référendum sur l'amendement de la Constitution constitue une importante échéance devant réaliser un véritable départ pour l'édification d'une Algérie nouvelle".

- Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine: "Le référendum sur l'amendement constitutionnel permet au peuple de choisir et de décider de l'acte fondateur pour la gestion de ses affaires.

L'objectif est de redonner la parole au peuple, l'une des revendications du Hirak populaire béni".

- Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche: "Le référendum constitue un départ en vue d'édifier une nouvelle République enracinée dans les valeurs du 1er novembre. Cette nouvelle République qui sera basée sur la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés consacrera l'Etat de droit".

- Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad: "Ce rendez-vous est un jour po ur l'avenir de l'Algérie nouvelle que nous souhaitons tous pour nos fils et petits fils. La voix aujourd'hui est au peuple et au citoyen et chacun est libre de choisir le chemin qu'il souhaite pour son pays".

- Le Secrétaire général de l'UGTA, Salim Labatcha: "Le référendum sur le projet de révision de la Constitution est "un devoir national pour contribuer à l'étape de changement afin de construire l'Algérie nouvelle sur de nouvelles bases et réglementations".

- Le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderahmane Hamzaoui: "Voter en faveur du projet d'amendement de la Constitution est une étape pour concrétiser la volonté populaire dans la prise de décisions importantes".

- Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des start-up, Oualid El-Mahdi Yacine: "Le vrai changement commence à travers la Constitution qui représente la pierre angulaire pour l'édification de l'Algérie nouvelle".