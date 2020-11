Une opération de distribution d’affectations de 100 aides à l’habitat rural a été organisée dimanche à Ain Témouchent pour les bénéficiaires de plusieurs communes de la wilaya, dans le cadre des festivités de célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale.

L'opération a été présidée par le wali M’hamed Moumene à la salle des réunions de la wilaya où il a souligné que cette opération intervient dans le cadre des efforts de l’Etat en matière d’amélioration du cadre de vie des populations, notamment pour ce qui est de l’habitat. Plusieurs bienfaiteurs ont été honorés à cette occasion parmi ceux qui ont contribué à l’élan de solidarité enregistré dans la wilaya pour lutter contre la pandémie du coronavirus et ses effets.

Les festivités de célébration du déclenchement de la Guerre de libération nationale ont été marquées par la mise en service d’une école coranique pilote à hai "Djawhara" disposant de six (6) classes, un bloc d’internat de 100 lits et un réfectoire pour 300 talebs, selon les explications fournies par les responsables du secteur des affaires religieus es et wakfs de la wilaya.

Le secteur de l’éducation s'est doté, pour sa part, d'un nouveau lycée à la cité "AADL" d'Ain Témouchent mis en service dimanche à la faveur des festivités célébrant l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale.