L’ultime tranche de la ligne d’extension du tramway de Constantine devant être réceptionnée ‘’avant fin 2020’’, sera mis en service ‘’dès la mobilisation des moyens matériels nécessaires à son exploitation, soit début 2021’’, a annoncé mardi le wali, Ahmed Abdelhafid Saci.

S’exprimant au cours des travaux de la deuxième session ordinaire 2020 de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), le chef de l’exécutif local a affirmé que cette ligne d’extension allant de l’entrée de la circonscription administrative Ali Mendjeli jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri (Constantine 2), dont les travaux de réalisation seront achevés ‘’avant fin 2020’’, sera mise en exploitation après l’achèvement des procédures d’organisation logistiques et d’encadrement nécessaire, soit ‘’début 2021’’.

L’entreprise Métro d’Alger (EMA) chargée du suivi de la réalisation de ce projet s’est engagée à livrer les travaux ‘’avant fin 2020’’, a souligné le même responsable, affirmant que l’administration locale s’attèle à accompagner l’opération de réalisation et de mise en exploitation de ce moyen de tra nsport urbain de plus en plus prisé par la population constantinoise.

Mettant l’accent sur l’importance de l’extension du tramway de Constantine dans l’amélioration des conditions de déplacement des 400.000 habitants de la ville Ali Mendjeli et les 100.000 étudiants universitaires, le chef de l’exécutif local a indiqué que la ligne déjà opérationnelle du stade Benabdelmalek Ramdane (centre ville de Constantine) jusqu’à l’entrée d’Ali Mendjeli assure actuellement le transport d'environ 30.000 voyageurs/jour. Un chiffre qui sera revu à la hausse pour atteindre100.000 voyageurs/jour avec la mise en service de la seconde ligne d’extension devant desservir tout le centre de la circonscription administrative Ali Mendjeli, selon les responsables locaux du secteur des Transports.