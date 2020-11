Une opération d’exportation de 40.000 tonnes de ciment brut (clinker) a été lancée mercredi depuis la Société des ciments de Ain El Kebira (SCAEK), au nord de Sétif, du Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) vers l'Etat Dominicain, en Amérique du sud.

"Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour conquérir de nouveaux marchés", a précisé à l’APS le chargé de communication et d’information auprès de la SCAEK, Lakhmisi Rehal, en marge du lancement de cette opération, rappelant que "cette matière première essentielle dans la production du ciment avait été commercialisée dans plusieurs pays africains et américains comme le Sénégal, la Côte d’ivoire, la Guinée, le Pérou et le Brésil".

Selon M. Rehal, la Société des ciments d’Ain El Kebira a contribué "considérablement" dans le domaine d’exportation des produits de GICA avec une quantité de 550.000 tonnes de clicker, exportés depuis début 2020 vers des pays de l’Afrique et de l’Amérique du sud.

"La quantité de clicker produite par la SCAEK destinée à l’exportation devra atteindre à la fin 2020 environ 750.000 tonnes", selon les prévisions arrêtées par les responsables de la Société.

La politique de développement tracée par la SCAEK est basée sur l’exportation des produits vers l’étranger, a précisé selon le même responsable, qui ajouté que cette opération vise "la diversification des revenus hors hydrocarbures et la promotion du produit local en vue de le positionner sur le marché international".

La Société des ciments de Ain El Kebira produit annuellement 3 millions de tonnes de ciment ce qui la place parmi les plus importants établissements publics dans la filière de l’industrie nationale du ciment.