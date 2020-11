Le ministère de la Défense nationale (MDN) a élaboré un riche programme d’activités à travers l’ensemble des unités de l’Armée nationale populaire (ANP) dans le cadre de la commémoration du 66ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, indique dimanche un communiqué du MDN.

Ce programme comprend "diverses expositions photographiques, des projections de films historiques, des colloques, des conférences, des compétitions culturelles et sportives, ainsi que la baptisation de quelques structures de l'ANP des noms de nos vaillants chouhada", note la même source.

Dans ce sillage, "des rassemblements des personnels des structures de l'ANP ont été organisés la veille du 1er Novembre, où l'emblème national a été hissé, accompagné de l’hymne national Kassaman, avec l’observation d'une minute de silence pour lire, ensuite, l'ordre du jour de Monsieur le Général de Corps d'Armée, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire à travers lequel il a rappelé l’obligation de sauvegarde de l’héritage des chouhada par fidélité à l eurs sacrifices et des valeurs de l’éternelle Révolution de novembre".

"Vous les générations de l’independence, déployés à travers tous les recoins, dans les plaines, les montagnes et les oueds, et le long des étendues frontières nationales, vous avez démontré votre pleine conscience du devoir inhérent à la sauvegarde de l’intégrité de chaque parcelle de notre chère Algérie et démontrer de votre souci à vous acquitter de vos nobles et honorables missions", a-t-il indiqué.

En ce jour, les personnels de l’ANP et du MDN "participent, aux cotés de leurs frères citoyens à travers les différents bureaux de votes, au referendum sur la Constitution, qui représentera un nouveau départ pour un avenir serein de l’Algérie", ajoute le communiqué.