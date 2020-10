Le général de Corps d'Armée, Chanegriha Saïd, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a appelé dimanche à Ouargla, à faire preuve davantage d'abnégation et à privilégier la voix de la raison et du bon sens, pour la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Faire de ce rendez-vous électoral important du référendum sur le projet de révision de la Constitution une réussite nous interpelle, en tant qu'Algériens, à faire preuve, plus que jamais, davantage d'abnégation et de privilégier la voix de la raison et du bon sens, loin des intérêts personnels étroits, car nul autre intérêt ne peut s'élever au-dessus de l'intérêt de la patrie", a souligné le chef d'Etat-Major de l'ANP, dans une allocution prononcée lors d'une visite de travail et d'inspection à la 4ème Région militaire.

"A ce titre précisément, instaurer une stabilité pérenne de notre pays et faire régner la prospérité dans notre société, n'est pas un objectif hors de notre portée, en tant qu'A lgériens. En effet, avec la bonne foi, la volonté sincère et la grande détermination, nul obstacle ne peut entraver la marche de l'Algérie nouvelle", a-t-il ajouté. Il a rappelé, à ce propos, que "notre glorieuse histoire regorge d'enseignements et de leçons, dont on doit s'inspirer aujourd'hui et à l'avenir, afin de remettre notre pays sur la bonne voie, grâce à notre cohésion et la fédération des efforts de nous tous, pour lui permettre de poursuivre son chemin avec constance sur la voie de l'édification d'une Algérie forte, sûre et développée".

"Dans la dynamique des visites d'inspection aux différentes Régions militaires, et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, Monsieur le général de Corps d'Armée Chanegriha Saïd, a effectué ce dimanche une visite de travail et d'inspection à la 4ème Région militaire à Ouargla", précise le communiqué.

A l'entame et après la cérémonie d'accueil, il a observé à l'entrée du siège du Commandement de la Région, en compagnie du général-major Telemçani Omar, Commandant de la 4ème Région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du Chahid "Chihani Bachir", dont le siège du Commandement de la Région porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fati ha du Saint Coran à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada.

Par la suite et à l'occasion de la journée nationale de l'arbre, correspondant au 25 octobre, le général de Corps d'Armée a donné le coup d'envoi de la campagne de reboisement 2020-2021, au niveau des sites et infrastructures militaires relevant des six (6) Régions militaires, dans le cadre de la contribution de l'ANP dans le programme national de reboisement, ajoute la même source.

Au siège du Commandement de la Région, le Général de Corps d'Armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région, lors de laquelle il a adressé son allocution, suivie par visioconférence, par tous les personnels de la Région, indique le communiqué. Par la même occasion, il a présidé une réunion de travail, en présence des directeurs régionaux, des responsables des services de sécurité et des commandants des Secteurs Opérationnels, lors de laquelle il a suivi un exposé global présenté par le Commandant de la 4ème Région militaire, portant sur la situation en territoire de Compétence. Le général de Corps d'Armée a donné un ensemble d'instructions et d'orientations qui portent dans leur ensemble sur la nécessité de faire preuve davantage de vigilance et de prudence, tout en intensifiant les mesures et dispositio ns à même de protéger les frontières Sud-Est du pays et veiller sur la disponibilité des unités, pour faire face à toute éventualité quelque soient sa nature et son origine, conclut la même source.