Les travaux de l'Atelier national de restitution des premiers résultats du Programme de petites initiatives pour les organisations de la société civile d’Afrique du Nord dans sa deuxième phase (PPI-OSCAN2), ont débuté, mardi à Alger, a indiqué lundi un communiqué du ministre de l’Environnement.

Cet évènement, qui se tiendra sur deux jours (26 et 27 octobre) au niveau de la salle de conférences Pr. Kouider Mediouni du ministère, a été organisé en collaboration avec l’Union internationale pour la conservation de la nature, bureau de la Méditerranée (UICN-Med), a précisé la même source.

L'Atelier national de restitution des premiers résultats du Programme de petites initiatives pour les organisations de la société civile d’Afrique du Nord dans sa deuxième phase (PPI-OSCAN2), vise le renforcement des capacités techniques, administratives et financière des organisations de la société civile au niveau des quatre pays d’Afrique du Nord (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) pour contribuer à la mise en œuvre de projets visant la préservation et la val orisation de la biodiversité ainsi que l’atténuation des effets négatifs des changements climatiques.

L’événement, qui vient après deux ans de mise en œuvre, regroupe 31 participants, dont principalement les présidents des 11 associations bénéficiaires dudit programme ainsi que les Directeurs de l'Environnement des wilayas concernées (Ain Defla, Ain Témouchent, Saida, Naâma, Tizi Ouzou, Adrar, Batna, M’Sila, Laghouat, Mascara et Khenckela), mais aussi, les représentants de l'Agence nationale de la nature et les cadres du ministère de l’Environnement.

"Cette rencontre est une étape importante pour évaluer l'état d'avancement des projets portés par les associations. Elle offre également un espace de dialogue à toutes les parties prenantes pour non seulement identifier les différentes contraintes rencontrées pour les solutionner mais aussi donner les orientations nécessaires pour garantir la pérennité des résultats", a-t-on également souligné.