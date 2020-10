Le projet de réalisation la Ville nouvelle de Hassi Messaoud (Ouargla) a été officiellement mis sous la tutelle du ministère de l'Habitat, de l’urbanisme et de la ville, en vertu d'un décret exécutif publié au dernier journal officiel (N 62).

Il s'agit du décret exécutif du 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif de septembre2006 fixant les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud.

Avec ce nouveau texte , la tutelle de l'organisme chargé de la gestion de de la ville nouvelle de Hassi Messaoud a été transféré du ministère de l’Energie au ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville. Selon l'article 3 bis du même texte, "le transfert de tutelle de l'établissement donne lieu à l'élaboration et à la signature entre les deux ministères concernés, d'un rapport qui doit préciser les éléments administratifs, financiers et techniques liés au transfert".

L'organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud est doté d'un conseil d'administration, présidé par le ministre de tutell e ou son représentant.

Il comprend des représentants de plusieurs ministères, à savoir l'Intérieur, les collectivités locales et l'aménagement du territoire, les Finances , l'Urbanisme, l'Energie , la Transition énergétique et les énergies renouvelables et les Affaires religieuses et les wakfs . Il est également composé des représentants des ministres de l'Industrie , de l'Agriculture et du développement rural, des Travaux publics , des Transports, des Ressources en eau et de l'Environnement . Les services de la wilaya de Ouargla sont aussi représentés dans l'organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud. Il s'agit du wali de Ouargla ou son représentant , du président de l'assemblée populaire de wilaya ou son représentant et du président de l'assemblée populaire communale de la commune de Hassi Messaoud.