La Direction générale de la protection civile (DGPC) organise, à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohamed (QSSL), une campagne de sensibilisation sur les dangers et périls induits par l'usage et la manipulation des produits pyrotechniques et bougies, a indiqué lundi un communiqué de ce corps constitué.

La DGPC a rappelé qu'à l'approche de la célébration de l'événement de la naissance du prophète (QSSL), occasion de piété et de recueillement, cette fête religieuse est le "plus souvent dévoyée de son objectif", qui est de permettre à tout un chacun de "s'inspirer de sa pure Sira et non de lui substituer les manifestations et comportements aux antipodes des valeurs et principes religieux".

La même source a ajouté que ces manifestations étaient exprimées avec "force bruit et détonations", sources d'accidents "dramatiques" et autres incendies "mettant en péril" aussi bien les vies des habitants que leurs biens, et de "nuisances en tous genres que sont contraints de supporter vieux, personnes malades, enfants et femmes enceintes". Les dangers de ces produits prohib és, selon la même source, sont nombreux, à savoir le risque d'explosion dans la main, brûlure des yeux, perte définitive de l’audition, blessures graves et lésions définitives, amputation, inflammation des vêtements, début d'incendie dans une pièce close, mais aussi risque de feu en extérieur .

Face à cet état de fait, "nous devons conjuguer en même temps que coordonner nos efforts, en tant qu'institution publique concernée par la santé, le bien-être et la sécurité des citoyens avec l’ensembles de nos partenaires, en engageant des actions communes en rappelant toutefois la responsabilité des parents", a soutenu la même source.

Par ailleurs, en ce qui concerne la manipulation des bougies et cierges, souvent à l’origine de départ d’incendie, la DGPC a rappelé qu'elles devaient être placées notamment sur des supports stables et non inflammables et tenues loin des tentures et meubles afin d'éviter tout départ d'incendie et leur manipulation doit se faire en présence d'adultes Aussi, les mesures de prévention relative à la Covid 19 doivent être "scrupuleusement respectées" et éviter les regroupements, source de propagation, a relevé la même source, ajoutant qu'en cas d'accident ou d'incendie, les citoyens sont invités à appeler la protection civile au numéro 14 ou le 1021 en précisant la nature d u risque et l'adresse exacte.