Le Palestinien Maher Al-Akhras, détenu arbitrairement dans les geôles israéliennes et qui est en grève de la faim ouverte depuis 91 jours est dans un état critique, rapportent des sources concordantes.

Le chef du club du prisonnier palestinien, Kadora Fares, a fait savoir que Maher Al-Akhras qui a été transféré de force dans un hôpital israélien se trouve dans des conditions de santé "difficiles, dangereuses et extrêmement préoccupantes".

Selon l’agence de presse palestinienne (Wafa), la famille du détenu, ses trois fils et sa mère, ont entamé une grève de la faim depuis samedi, pour le soutenir.

Le prisonnier Al-Akhras (49 ans), ne prend que de l'eau, souffre de maux de tête constants, de perte de poids sévère, de bourdonnement dans les oreilles, et il ne peut même pas sortir du lit en raison des douleurs intenses dans la plupart des parties de son corps, ajoute Wafa.

Al-Akhras, originaire du sud de Jénine en Cisjordanie, continue sa grève ouverte de la faim depuis le 27 juillet 2020, en refusant la poursuite de son arrestation "administrative" dans les pri sons de l'occupation au milieu d'une grave détérioration de son état de santé.

Selon des données officielles, 350 Palestiniens sont détenus dans les geôles israéliennes et placés en "détention administrative".

Un message du prisonnier Maher, relayé par des ONG de solidarité avec les prisonniers, indique notamment : "Je veux voir mes enfants et ma femme avant de mourir à l'hôpital de Kaplan (...) J'ai l'impression qu'ils veulent me tuer sans que personne ne les voit et sans caméras".

Des efforts sont en cours à tous les niveaux avec le Comité international de la Croix-Rouge, le Commissaire aux droits de l'homme, l'Organisation mondiale de la santé et tous les organes internationaux et parlementaires du monde, pour obtenir sa libération immédiate.

Dans ce contexte, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans le territoire palestinien, Michael Link a dit qu’Israël devrait libérer le détenu Maher Al-Akharas.

Il a ajouté qu'al Akhras avait été arrêté et n'avait présenté "aucune preuve convaincante" lors d'une présumée "audience publique" pour justifier les allégations des forces d'occupation israélienne, selon lesquelles il posait un "risque" pour la sécurité, notant que la "justice" israélienne avait rejeté trois demandes pour mettre Al-Akharas en liberté, dont la dernièr e était à la mi-octobre.

M. Lynk, a appelé Israël à "abolir sa pratique de détention administrative, à libérer les détenus qu'il détient actuellement et à suivre strictement le droit international".

Al-Akhras a été arrêté à plusieurs reprises par les forces d'occupation : la première en 1989, la seconde en 2004, puis il a été de nouveau arrêté en 2009 et 2018.

Le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, a exigé sa libération immédiate.