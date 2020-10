Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé samedi qu'il s'acquittera à distance de ses missions jusqu'à la fin du confinement volontaire observé pour une période de 5 jours, rassurant ses compatriotes qu'il se "porte bien".

"Conformément aux recommandations du staff médical, j'ai entamé volontairement une période de confinement suite à la contamination au nouveau coronavirus de cadres supérieurs de la Présidence de la République et du gouvernement. Je vous rassure, mes frères et sœurs, que je me porte bien et que je poursuis mon travail à distance jusqu'à la fin de la période de confinement", a-t-il posté sur son compte officiel Twitter.

Le Président Tebboune a imploré "Dieu Tout-Puissant de guérir toutes les personnes contaminées et de préserver notre chère Algérie de tout malheur". Le staff médical de la Présidence de la République avait recommandé au Président Tebboune d'observer un confinement volontaire de 5 jours, à compter du 24 octobre 2020.