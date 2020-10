L'Algérie a réitéré samedi lors des travaux de la 93e session ordinaire du conseil d’administration de l’Organisation arabe du travail (OAT) son soutien "inconditionnel" à la cause palestinienne juste, et sa défense des droits des travailleurs palestiniens.

Le Secrétaire général par intérim du ministère, Rabah Mekhazni - qui a représenté le ministre El Hachemi Djaaboub aux travaux de la 93e session du conseil d’administration de l’OAT tenue en visioconférence- a réitéré le soutien "inconditionnel" de l’Algérie à la cause palestinienne "juste", et sa défense des droits des travailleurs palestiniennes auxquels des conditions de travail convenables et acceptables devraient être assurées, dans le cadre des résolutions des traités et conventions arabes et internationales, a indiqué un communiqué du ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Dans le contexte des démarches visant à mettre fin aux injustices et aider les travailleurs palestiniens à surmonter les répercussions induites par la propagation de la Covid-19, M. Mekhazni a insisté sur l’impératif de "mettre en œuvr e les décisions de la précédente session du conseil d’administration concernant l’organisation de la conférence des donateurs pour l’appui du fonds de l’emploi en Palestine", ajoute-t-on de même source.

Plus explicite, M. Mekhazni a rappelé la demande formulée par l'Algérie à l'attention de l'OIT portant "introduction d'une clause permanente dans l'ordre du jour du Congrès relative à la situation des travailleurs en Palestine et dans tous les autres territoires arabes occupés", saluant par là même les efforts déployés par l'OAT, et à sa tête M. Fayez Ali El Matiri, eu égard à ses actions en faveur de la cause palestinienne.

Ont été débattu lors des travaux de la 93e session, le rapport des activités et réalisations de l'OAT effectuées entre les 92 et 93e sessions du Conseil d'administration, les rapports complémentaires du DG ainsi que le rapport des résultats de la 106e session du Conseil économique et social", indique la même source. Ont été également été abordé la réaction des pays arabes face à la propagation de la Covid-19, et les éventuelles incidences de la situation pandémique sur les économies du marché du travail dans le monde arabe, a conclu le communiqué.