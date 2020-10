Le ministre des affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, samedi à Laghouat, que l’Etat a accordé de "larges facilités" aux chercheurs.

"L’état a accordé d’importantes facilités à la recherche scientifique, aux innovations et aux activités des jeunes pour encourager les compétences", a souligné M. Belmehdi en ouverture de la 9ème édition du colloque national de l’observation des occultations des astéroïdes .

A l'occasion, le ministre a appelé les participants à approfondir les recherches dans l'astronomie et d'illustrer les miracles scientifiques contenus dans les Coran.

Initiée par l’association "Souhil pour l’astronomie et les sciences spatiales", cette rencontre de trois jours regroupe au centre de loisirs scientifique de Laghouat, plus d’une cinquantaine d’astrologues et d’animateurs des sciences spatiales, issus de plus de 30 wilayas du pays.

Le programme de cette manifestation scientifique prévoit également l’organisation d’une sortie dans la région de Taouiyala, périphérie de la commune d’Aflou, 130 Km Nord de Laghouat, pour observer des phénomèn es célestes, a indiqué le président de l’association organisatrices de cette rencontre, Hichem Rayane.

Le président du club des activités scientifiques et culturelles de la wilaya déléguée d’In-Salah, Abdelghani Chebli, a estimé que cet évènement scientifique est "une occasion pour échanger les idées et expériences entre amateurs de l’astronomie de différentes régions du pays".

Pour sa part, la représentante du club des sciences astronomiques de la wilaya de Bejaia, Kamilia Benmouhoub, a estimé que pareilles initiatives scientifiques "permet de découvrir les potentialités scientifiques, culturelles et touristiques que renferme l’Algérie".