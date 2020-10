Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a affirmé samedi à Sétif que le paiement des droits de raccordement au réseau d’électricité des projets agricoles et micro-entreprises sera reporté jusqu’à leur entrée en phase de production.

Présidant à la salle Rabah Bitat de la commune de Bougaa un meeting populaire dans le cadre de la campagne référendaire pour expliquer le contenu du projet d’amendement de la Constitution, le ministre a indiqué que le raccordement des projets agricoles et des projets de micro-entreprises à l’électricité sera effectué à l’avenir sans le préalable de l’acquittement des frais et droits inhérents qui sera reporté jusqu’à la phase de production de ces projets avec la possibilité de paiement échelonné. M. Attar a ajouté que ces facilités accordées au secteur agricole et aux micro-entreprises visent à booster le développement en dehors du secteur des hydrocarbures estimant le développement du pays exigeait cette orientation.

Considérant que le point de départ pour la construction de la Nouvelle Algérie et la concrétisation des revendica tions du peuple sera le projet d’amendement de la Constitution, M. Attar a évoqué les grandes lignes de ce projet dont la consolidation des droits et libertés, la séparation entre les trois pouvoirs, le renforcement du pouvoir de contrôle parlementaire, l’indépendance de la justice, l’égalité des citoyens devant la justice et la définition des mécanismes d’organisation des élections.

L’intervenant a considéré que le vote par "oui" pour le projet d’amendement de la Constitution sera "la pierre angulaire de la nouvelle phase du changement global positif". Le ministre a ensuite répondu aux préoccupations des participants à la rencontre relatives à la bureaucratie, l’emploi, la réalisation de routes et le raccordement aux divers réseaux d’électricité, de gaz et d’eau potable. Le ministre de l’Energie poursuivra sa visite dans la wilaya par l’inauguration des projets d’extension des réseaux de gaz naturel des deux localités de Mentanou et Bouchama dans la commune de Tizi N’bechar et animera une rencontre de proximité avec leurs habitants. Dans la commune d’Ouled Si Ahmed, le ministre lancera le projet de raccordement au réseau de gaz de 180 foyers de la localité de Djerabaa et tiendra également une rencontre de proximité avant de clore sa visite de travail dans la wilaya par l’inauguration d’une station services du groupe public Naftal dans la commune d’El Eulma.