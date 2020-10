Quatre-vingt pour cent (80 %) des terminaux de paiement électronique (TPE) installés à travers le pays "sont aujourd'hui opérationnels", a annoncé samedi à Bouira le P-dg du Crédit populaire algérien (CPA), Mohamed Dahmani.

S'exprimant au cours de la visite du ministre de la Numérisation et des Statistiques, M. Mounir Khaled Berrah, à Bouira, le P-dg de la Banque CPA a assuré que "80 % des TPE installés sont aujourd'hui opérationnels", avant d’annoncer que "5.000 TPE ont été déjà installés et 5.000 autres sont en cours d’installation".

"Nous avons au total 10.000 TPE à travers le territoire national, dont 5.000 sont en cours d’installation", a expliqué M. Dahmani au ministre, qui inspectait l’agence locale du CPA de Bouira.

Dans le cadre des efforts visant à numériser et a développer davantage le CPA, les cadres de cette banque publique ont saisi cette occasion pour annoncer l’établissement prochain de 200.000 livrets électroniques d’épargne destinés aux clients de cet organisme financier.

"Le CPA compte élaborer quelque 200.000 carnets électroniques d’épargne, dont 50.000 sont prévus pour la s emaine prochaine", a expliqué un des cadres centraux du CPA au ministre.

Sur place, M. Berrah a loué cette action, qui, a-t-il souligné, "va rassurer et sécuriser davantage le client".

Au cours de sa visite, M. Berrah a exhorté les responsables locaux et centraux du secteur à œuvrer pour la généralisation des TPE afin de surmonter, d’une part le problème lié au manque des liquidités et d'autre part de s’adapter graduellement à ces pratiques de modernité et de technologie.

"La modernisation des institutions bancaires et caisses ainsi que d'autres organismes est devenue une nécessité.

Nous devons rattraper les retards pour être au diapason des mutations technologiques et économiques mondiales", a souligné le ministre.