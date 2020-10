Le gel a été levé sur les projets de réhabilitation de cinq (5) vieilles mosquées de la ville de Constantine, a annoncé mercredi à l’APS, le wali, Ahmed Abdelhafid Saci.

Il s’agit des mosquées Sidi Lakhdar, Rebaine Cherif, Sidi Afane, Sidi El Katani et la zaouia Bachtarzi, a précisé le chef de l’exécutif local qui a mis l’accent sur l’importance de cette décision gouvernementale dans la revalorisation du patrimoine culturel et religieux de la ville du vieux rocher.

Des instructions ont été données pour l’élaboration de nouveaux cahiers des charges en vue de reprendre des travaux de réhabilitation de ces anciennes mosquées dans les meilleurs délais, a fait savoir le même responsable.

L’administration locale s’attèle actuellement à finaliser les procédures administratives nécessaires pour relancer les travaux de mise à niveau de ces infrastructures, mis à l’arrêt pour multiples raisons d’ordre technique et organisationnel surtout, a souligné le même responsable, précisant que des résiliations ont été notifiées aux entreprises qui étaient engagées dans le cadre des ces chantiers.

Le vide juridique dans le code des marchés publics concernant le cas des entreprises de restauration mixtes (bureaux d’études étrangers et nationaux) et la présence de ces monuments dans un secteur sauvegardé soumis à des règles particulières ont engendré l’arrêt des travaux dans plusieurs vieilles moquées concernées par des actions de réhabilitation, a-t-on précisé.

"Avant fin 2020 les entreprises devant se charger des travaux de réhabilitation des mosquées Sidi Lakhdar, Rebaine Chérif et la Zaouia Bachtarzi seront désignées", a encore souligné le wali qui a fait part de la "complexité" de cette opération qui intervient dans des conditions "difficiles" car les travaux de réhabilitation ont déjà été lancés par d’autres entreprises.

Les entreprises devant prendre en charge la réhabilitation des 2 autres mosquées à savoir Sidi Afane et Sidi Katani seront désignées "ultérieurement", a ajouté le même responsable, estimant "qu’il n’était pas simple de trouver des spécialistes en mesure de réussir des réhabilitations dans des infrastructures pareilles au design spécifique du point de vue architectural, et consolidation des infrastructures et superstructures également".

Ces chantiers font partie d’un programme de réhabilitation de 11 mosquées et 8 zaouïas situées dans la vieille ville, décidé dans le cadr e de l’évènement Constantine capitale 2015 de la culture arabe, a-t-on rappelé.

Le mois d’avril dernier, à l’occasion de la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm) le 16 avril de chaque année, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné la restauration de toutes les "vielles mosquées" , à leur tête la Mosquée Sidi Lakhdar à Constantine où le Cheikh Abdelhamid Ben Badis donnait des cours de Tafsir (exégèse) et Hadith, a-t-on rappelé.