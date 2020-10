L'hommage rendu aux journalistes, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment leur "professionnalisme" dans la couverture des différentes étapes du scrutin référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution du 1er novembre, a été largement rapporté par la presse nationale de samedi.

Le quotidien El Moudjahid relève que le chef de l'Etat, dans un message à l'occasion de la journée nationale de la liberté de la presse, "a pris acte du professionnalisme des journalistes qui ont manifesté l’étendue de leur implication lors de la préparation du référendum sur la révision constitutionnelle pour tenir informé la population à propos des différentes étapes de ce scrutin décisif".

"Cette mobilisation, que l’on peut qualifier d’hautement patriotique, constitue la réponse la plus appropriée aux médias de certains pays, qui ne s’embarrassent aucunement de l'éthique professionnelle, oublient leurs grands discours sur la liberté de la presse et les droits de l’homme, pour tenter de stigmatiser l’Algérie à coup de fake -news", ajoute le journal.

Horizons rapporte également l'hommage rendu par le chef de l'Etat à la famille de la presse, dans lequel il a salué "hautement le professionnalisme des journalistes quant à l’accompagnement du processus de préparation du référendum de la révision constitutionnelle", tout en notant que le projet d'amendement de la Constitution "garantit la liberté de la presse sous toutes ses formes".

Dans le même sens, le Jour d'Algérie relève que le chef de l'Etat , après avoir rendu hommage à la famille de la presse pour son professionnalisme dans la couverture de cette échéance, indique avoir "perçu, avec grande satisfaction, la qualité et la crédibilité du service offert par les médias algériens, à travers l’utilisation des sites électroniques et des réseaux sociaux pour la diffusion de l’information en temps réel, la célérité dans la diffusion et le partage ainsi qu’une interaction immédiate avec le thème du référendum".

Le journal Al-Khabar a, également, abordé le contenu du message du président de la République, où il souligne "les engagements de Tebboune lors de la Journée nationale de la presse", mettant en lumière les éléments les plus importants de ce message, en particulier ce qui est lié au processus de préparation du référendum.

La Nouvelle République note, de son cô té, que le Président Tebboune a réitéré son "engagement" à garantir la liberté de la presse et d'expression et rappelle que parmi les principales garanties contenues dans le projet de révision de la Constitution, "il y a lieu de citer la non-soumission du délit de presse aux sanctions privatives de liberté et la non-suspension d'une activité journalistique, quels que soient les moyens de sa diffusion ou publication, sans décision de justice".

Sous le titre, "Tebboune réitère l'engagement de l'Etat", le quotidien Liberté relève l'engagement du chef de l'Etat "à assurer l'appui et les garanties professionnelles nécessaires pour promouvoir la performance de toute la presse, sans exclusive".

Le journal El Massa met en avant, quant à lui, l'hommage rendu par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à la famille de la presse, dans lequel il a fait part de son souhait de voir le projet d’amendement de la Constitution aboutir à "une presse libre qui permettra aux journalistes professionnels de développer leurs points de vue et leurs analyses dans le respect de la déontologie de la profession", ainsi qu’à l'émergence d’une presse "contre-pouvoir".

D'autres journaux ont mis l'accent sur les activités des partis politiques, organisations nationales et représentants du gouvernement relatives à la campagn e référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution et qui ont investi le terrain pour expliquer le contenu du projet.

"La nouvelle constitution rétablit la prise de décision pour les jeunes et la société civile", titre le journal El Massa, qui indique que les animateurs de la campagne référendaire "ont concentré leurs interventions, ce week-end, sur la place particulière que le projet d'amendement de la Constitution attribue à la jeunesse et au mouvement associatif en leur permettant de participer à la prise de décision et d'influencer la politique publique de l'Etat".

Le quotidien Echaab note qu'à quelques jours du référendum, les représentants de formations politiques et du mouvement associatif ont multiplié leurs sorties sur le terrain pour expliquer l'importance d'aller voter et souligner qu'un "oui" permettra d'édifier un Etat de droit et de poursuivre les réformes engagées.

L'Expression relève que les animateurs de la campagne référendaire "font barrages aux appels de la division", estimant que le rôle des partis politiques, de la société civile et des personnalités politiques consiste "à expliquer et à analyser le projet d’amendement de la Constitution".

"Entre appels à un vote massif et appels à éviter la discorde et les tentatives de manipulation, les animateurs de la cam pagne référendaire ont axé leurs interventions aux 15e et 16e jour, sur l’importance d’expliquer la portée de ce rendez-vous électoral, en détaillant les articles de la révision constitutionnelle, en vue de donner aux citoyens les arguments pour se dresser contre les appels à juger le document".