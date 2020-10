Le Médiateur de la République, Karim Younes a indiqué vendredi à Constantine, qu’un séminaire national sur le rôle et les missions du Médiateur de la République en tant que nouveau mécanisme de régulation et d'organisation de l'Etat, sera organisé "en novembre prochain".

"Ce rendez-vous abordera le rôle et la fonction de médiation en matière de respect des droits et libertés par les administrations, les institutions de l'Etat, les Collectivités locales et toute instance assurant le Service public", a précisé Karim Younes, dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite au siège de la délégation de wilaya de l'instance qu'il supervise. Rappelant que l’instance qu’il supervise a, pour mission principale de lutter contre la bureaucratie et toutes formes d'abus, M. Younes a indiqué que "plus de 4.300 doléances soulevées par les citoyens, ont été transférées aux instances concernées pour résolution".

Dans ce contexte, le Médiateur de la République a déclaré qu’il a reçu, à ce jour prés de 2.800 citoyens, assurant l’engagement de son instance à améliorer la relation entre les institutions et les administrations publiques avec le citoyen à travers "le renforcement de la communication et de l’échange à l’échelle locale notamment".

Le médiateur de la République, affirmant que son instance a intégré les technologies d’information et de communication dans la gestion de la médiation, a salué l’effort déployé par la délégation de Constantine dans ce domaine.

Le même responsable a indiqué qu’il comptait "énormément" sur les délégués locaux dans la réussite des missions dévolues à l’instance s’agissant notamment d’œuvrer à transmettre les doléances et à œuvrer à trouver des réponses aux préoccupations des citoyens.

Au cours de sa visite à Constantine, le Médiateur de la République s'est recueilli au cimetière du centre ville à la mémoire du défunt, historien et sociologue, Abdelmadjid Merdaci.