Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a entamé, samedi, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Sétif où il supervisera l'inauguration de projets de raccordement au gaz naturel et tiendra des rencontres de proximité et un meeting populaire dans le cadre de la campagne référendaire sur l'amendement de la Constitution.

Accompagné d'une délégation ministérielle et de représentants des autorités locales, le ministre s'est rendu à la commune de Bougaa où il animera un meeting populaire au Centre culturel Rabah Bitat. Le ministre devrait également procéder à l'inauguration du projet d'extension du réseau de gaz naturel dans la localité Mentanou et Bouchama en faveur de 2800 foyers et organisera une rencontre régionale avec les citoyens de cette région.

M. Attar donnera aussi le coup d'envoi de la mise en service du raccordement de 180 foyers au gaz naturel dans la zone d'ombre de Djerabaa.