L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) a indiqué mardi que son application "AADL - Prise de Rendez-Vous" avait été téléchargée par plus de 15.000 souscripteurs en 24 heures.

"Plus de 15.000 souscripteurs ont téléchargé l’application +AADL - Prise de Rendez-Vous+ et plus de 2.000 rendez-vous ont été pris au cours des dernières 24 heures" pour la prise en charge des préoccupations des souscripteurs, précise un communiqué de l’AADL publié sur sa page Facebook.

Le directeur général de l'AADL, Tarek Belaribi, avait présidé lundi le lancement de cette nouvelle application qui permet aux souscripteurs de l’AADL de prendre rendez-vous pour transmettre leurs préoccupations.

Les souscripteurs peuvent télécharger l’application sur leur Smartphone en suivant les étapes suivantes: "se rendre sur le Play Store, écrire +AADL+, sélectionner et télécharger +AADL - Prise de Rendez-Vous+". Pour prendre rendez-vous, il leur suffit d'introduire le numéro d’enregistrement et le code secret en précisant la nature de la préoccupation", selon la même source.

Cette nouvelle application facilite les procédures d’accueil des souscripteurs et permet de prendre en charge leurs préoccupations dans un délai record, a souligné l’AADL.