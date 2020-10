L'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Uneso) célèbre cette année le 40e anniversaire de la recommandation de 1980 relative à la condition de l'artiste qui appelle les Etats membres à améliorer la condition économique, sociale, et professionnelle des artistes en mettant en oeuvre des politiques et dispositions ayant trait à la sécurité sociale, au revenu, à la mobilité et à la liberté d'expression.

Cette recommandation reconnait également le droit des artistes à constituer des organisations syndicales ou professionnelles pouvant les représenter et défendre leurs intérêts.

Une rencontre-débat virtuelle sera consacré mercredi à ce document dans le cadre du mouvement culturel mondial, "ResiliArt", parrainé par l'Unesco, avec la participation d'artistes et professionnels de la culture.

Les participants devront discuter de l'impact de la crise sanitaire causée par la pandémie du coronavirus sur les industries culturelles et créatives à travers le monde.

Quarante ans après son adoption, ce texte reste toujours d'actualité devant les dé fis encore à relever à travers le monde dans le domaine des droits sociaux et économiques des artistes.

Ce texte a été adopté en 1980 lors de la 21e assemblée générale de l'Unesco après une prise de conscience des Etats membres de "l'impératif d'améliorer les conditions des artistes et professionnels de la culture tout en prenant en considération les spécificité de ces métiers".

La recommandation de 1980 dispose d'un mécanisme d'observation qui recueille, auprès des Etats membres et des organisations gouvernementales et non gouvernementales partenaires, des rapports périodiques sur l'application des dispositions de ce texte.

Les dispositions de cette recommandation ont, par ailleurs, été renforcés avec l'adoption de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui replace les artistes au coeur de la production de diverses formes d'expression culturelle.