Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a insisté, mercredi, à Batna sur la nécessité de la généralisation de l’utilisation des tablettes tactiles dans les établissements scolaires.

"L'utilisation de tablettes tactiles sera généralisée progressivement à travers les établissements scolaires du cycle primaire", a précisé le Premier ministre pendant qu’il inspectait une classe pilote où les élèves utilisent ces tablettes, à l'école primaire Abderrahmane El Akhdari du chef-lieu de wilaya, où il avait donné le coup d’envoi de l’année scolaire 2020-2021.

Il a ajouté que l’utilisation de tablettes tactiles vise à "alléger le poids du cartable, conformément aux directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune".

Il a également insisté sur l’importance de la généralisation de technologies numériques dans les établissements scolaires, à travers le pays.

Le Premier ministre, a, par ailleurs, insisté sur l’impératif de respecter les mesures de prévention contre le coronavirus conformément au protocole sanitaire adopté.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad est accompagné dans sa visite de travail à Batna, par les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et l’Aménagement du Territoire, kamel Beldjoud, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, de l’Education Nationale, Mohamed Ouadjaout, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, l’Enseignement Supérieur et la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, les Travaux Publics, Farouk Chiali et la ministre des relations avec le Parlement, Basma Azouar.