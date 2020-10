Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé mercredi à Batna, que l'Etat est "déterminé à réhabiliter les métiers de la santé" pour améliorer le rendement du secteur. "L’Etat est déterminé à réhabiliter les métiers de la santé, du simple agent au professeur", a précisé M. Djerad lors de la baptisation du Centre régional de lutte contre le cancer, du nom du défunt Dr Belkacem Hamdiken.

Le Premier ministre a salué les efforts déployés dans la lutte contre le coronavirus relevant que "la situation épidémiologique demeure critique et il est impératif de déployer davantage d’efforts pour éradiquer l’épidémie".

Il a ajouté que "grâce aux efforts fournis, nous avons pu maintenir un niveau raisonnable de contaminations par le coronavirus en dépit de quelques lacunes", indiquant que les insuffisances ne sont pas liées au manque de moyens, mais plutôt à "l'accumulation de problèmes dans le secteur de la santé".

M. Djerad, qui a longuement écouté les préoccupations des équipes médicales et paramédicales du centre régional de lutte contre le cancer, a souligné que "le coronavirus et ses répercussions, a donn é lieu à une leçon de solidarité entre le peuple algérien", citant le grand élan de solidarité envers les habitants de la wilaya de Blida, épicentre du nouveau coronavirus. Auparavant, M. Djarad s'était rendu au cimetière des martyrs sur la route de Tazoult, dans la ville Batna, où il a déposé une gerbe de fleur et récité la Fatiha du saint Coran à la mémoire des chouhada de la Guerre le libération nationale.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad est accompagné dans sa visite à Batna, des ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et l’Aménagement du Territoire, kamel Beldjoud, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, de l’Education Nationale, Mohamed Ouadjaout, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, l’Enseignement Supérieur et la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, les Travaux Publics, Farouk Chiali et la ministre des relations avec le Parlement, Basma Azouar.