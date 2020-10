La presse nationale paraissant mardi a relevé, à une semaine de la fin de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution, une forte mobilisation des partis politiques et de la société civile sur le terrain pour expliquer la nouvelle constitution, traduisant ainsi un large consensus en faveur du changement visant la consolidation des bases de la nouvelle Algérie.

Sous le titre, "Un front Uni pour le changement", le journal El Moudjahid, dans son éditorial, estime que le processus électoral a franchi une "étape importante" et qu'"à une semaine de la ?n de la campagne électorale, la mobilisation de la société civile, des partis politiques et le redéploiement des membres du gouvernement sur le terrain traduisent un large consensus en faveur du changement".

Pour El Moudjahid, "une forte majorité se dégage nettement, pour consolider les bases de la nouvelle république, en adéquation avec les revendications du hirak populaire et bien loin des agissements d’une minorité qui se recrute dans une opposition divisée", ajoutant que "le front unitaire de l’Algérie nouvelle avance à pas résolus".

"Le sens d’un changement", titre le quotidien Horizons, pour qui la campagne électorale, à l’approche du rendez-vous "historique" du 1er novembre, "connaît un emballement à la hauteur des enjeux politiques et historiques imposés par la dynamique de changement radical revendiqué par le peuple et les exigences d’un monde en pleine mutation".

"Cette caractéristique traduit un engagement indéniable en faveur de l’Algérie nouvelle porteuse d’une rupture totale avec la gouvernance unilatérale unanimement dénoncée et une classe politique traditionnelle largement discréditée", note le journal, ajoutant qu'"en marche, la locomotive du changement est lancée pour opposer aux voix de la discorde la force de la cohésion et de l’unité d’un peuple déterminé à relever le défi démocratique".

Dans le même sens, le journal L'Expression note que les partis et les associations sont sur "la même longueur d'onde", ajoutant que des formations politiques, les associations et l’organisation patronale "ont eu une grande part de participation à cette opération et joignent leur conviction indéfectible à celle de la sphère politique, pour appeler à un vote massif, le 1er novembre".

"Référendum du 1er novembre sur la Constitution, l'acte de naissance de la nouvelle Algérie", titre également ce journal, pour qui "dire +oui+ massivement à la Constitution permettra au peuple algérien de se libérer définitivement des derniers stigmates de ces 10 dernières années".

D'autres journaux ont rapporté le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adressé aux participants aux travaux de la 22e Semaine nationale du Coran, et dans lequel il a évoqué le projet d'amendement de la Constitution.

Le journal Echaab rapporte ainsi les propos du chef de l'Etat affirmant que le projet d'amendement de la Constitution "sera une illustration éloquente des valeurs civilisationnelles de l'Algérie, consacrera la loyauté au serment des chouhada et confortera l'Etat de Droit prôné par le Hirak béni authentique".

Le même quotidien cite, également, les propos du ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Youcef Belmahdi, selon lesquels le projet de révision de la Constitution "veille, dans son préambule, sur les constantes nationales et dans de nombreux articles qui abordent l’identité nationale avec ses trois dimensions (Islam, Arabité et Amazighité)".

Dans un autre article, le journal rapporte la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, selon laquelle le projet d'amendement de la Constitution comporte plusieurs articles "qui renforcent la liberté d’expression en Algérie et confirment la dépénalisation du délit de presse", et ce en sus d'autres dispositions "de nature à accroître la performance des journalistes", qui peuvent "fournir un service médiatique de qualité".

Le journal Echourouk rapporte, aussi les propos du chef de l'Etat, qui affirme que "la Constitution consacre les valeurs, la Justice et les revendications du Hirak", et que ce texte vise "à consacrer les valeurs civilisationnelles algériennes".

Le quotidien "Al-Khabar" a poursuivi, pour sa part, sa couverture de la campagne référendaire à travers un article dans lequel il relève que les partisans en faveur de la révision constitutionnelle "envahissent le terrain" alors que les opposants aux amendements "se réfugient derrière l'espace bleu (internet)".