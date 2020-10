Les éléments des garde-côtes à Mostaganem ont réussi à mettre en échec, la semaine dernière, plusieurs tentatives d’émigration clandestine au littoral et arrêté 138 personnes, a-t-on appris lundi auprès de ce corps.

Les unités de plongées relevant des garde-côtes ont intercepté plusieurs embarcations pneumatiques et autres de fabrication traditionnelle au large des côtes de la wilaya de Mostaganem et secouru une centaine de personnes, a-t-on indiqué. Il a été procédé, lors de ces opérations, à l’arrestation de 138 individus dont des ressortissants étrangers de nationalités divers, des femmes et des mineurs, qui ont été emmenés à la terre ferme pour effectuer les formalités d’usage dans ce genre de circonstances avant de les remettre aux services de sécurité spécialisés puis aux instances judicaires compétentes, a ajouté la même source.

Parallèlement à cette opération, les mêmes unités, en patrouille dans les eaux territoriales, ont découvert un colis contenant près de 30 kilogrammes de kif traité, qui flottait dans l'eau au nord du port commercial. Cette opération, la troisième du genre, ré alisée en un temps très court, a permis aux unités des garde-côtes, durant les dernières semaines, de récupérer deux colis similaires qui flottaient en mer. Ces colis contenaient 129 kg et 32 kg de kif traité conditionnés dans des plaquettes, au nord de Benabdelmalek Ramdane (ex Ouilis) et Mostaganem, a-t-on ajouté de même source.

En outre, dans la wilaya de Tlemcen, les services de la Sûreté de wilaya ont réussi, récemment, à déjouer une tentative d’émigration clandestine par mer, selon un communiqué de la cellule de communication de cette instance de sécurité.

L'opération, effectuée par la brigade criminelle relevant du service de wilaya de la police judiciaire a permis, lors d'un barrage de contrôle dressé à l’entrée de la ville de Tlemcen, l’arrestation de ces individus. Après enquête, il s’est avéré que ces individus s’apprêtaient d’effectuer une traversée clandestine en mer.

Les données de l’enquête et les investigations poussées ont permis de connaître l’identité des passeurs qui sont issus de la ville de Tlemcen et de les arrêter. Une perquisition dans le domicile de l'un des individus arrêtés a permis la découverte d'une embarcation prête à effectuer la traversée et d’un moteur d’une force de 50 chevaux ( CV), a-t-on fait savoir, soulignant que les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen.