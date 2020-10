Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani a annoncé, lundi à partir de Blida, de nouvelles facilitations et mesures pour le financement et l’assurance des agriculteurs, "qui seront rendues publiques à la fin de l’année en cours".

"Le ministère de tutelle va annoncer à la fin de l’année en cours, un nombre de mesures et facilitations au profit des agriculteurs, en matière de financement et d’assurance", a déclaré Abdelhamid Hamdani, en procédant à l’ouverture d’une foire des produits agricoles au siège de la wilaya.

Expliquant que le "manque d’engouement des agriculteurs pour les campagnes de sensibilisation sur l’importance d’assurer leurs productions agricoles", a incité le ministère de tutelle, a-t-il dit, à "réfléchir à des solutions, qui seront rendues publiques à la fin de l’année en cours, sous la forme de mesures facilitatrices", a-t-il fait savoir.

Dans le cadre de cette démarche visant à accompagner les agriculteurs en vue de la relance du secteur, classée en tête de liste des priorités des autorités supérieures du pays, le min istre a ordonné la facilitation des procédures d’octroi du crédit "R'FIG", notamment au profit des céréaliculteurs.

Il a particulièrement instruit de la nécessité du traitement des demandes d’obtention de ce crédit "dans un délai n’excédant pas 15 jours", a-t-il insisté, estimant "inadmissible que l’examen des dossiers dure plusieurs mois". "Il s’agit d’une forme de bureaucratie que le ministère combat et tente d’éradiquer", a-t-il assuré, à ce propos.

Sur un autre plan, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a affirmé que le "parachèvement prochain" de l’opération d’assainissement du foncier agricole, va "permettre l’octroi du foncier à ceux ayant une réelle volonté d’investir dans ce domaine et de contribuer à la création d’une valeur ajoutée pour l’économie nationale et de contribuer à la génération de nouveaux postes d’emploi", a-t-il souligné.