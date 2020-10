Les femmes atteintes du cancer du sein bénéficieront, tout au long de ce mois d’octobre rose (mois consacré à la lutte contre ce cancer), de soins esthétiques gratuits dans l'un des centres spécialisés situé dans les hauteurs d'Alger.

L’initiative est la deuxième du genre du club Alger El Mahroussa qui offre aux femmes des soins esthétiques et corporels multiples pour leur permettre d’améliorer leur qualité de vie et leur bien-être physique et moral afin de mieux lutter contre la maladie, a souligné Mme Raouia Talhi, présidente du Club.

Dans le cadre de cette initiative lancée dimanche, des séances de soins esthétiques sont proposées, à titre gracieux, aux femmes souffrant du cancer de sein, deux fois par semaine, avec la liberté de choisir entre 3 formules de soins assurés par le Centre.

Le but de l’initiative est de permettre à ces femmes de se sentir belles et de reprendre confiance en elles-mêmes, en dépit des contraintes de la maladie, a affirmé Mme Talhi. La chimiothérapie et la radiothérapie utilisés généralement dans le traitement du cancer du sein laissent souvent des séquelles chez les patientes, notamment sur la peau, d’où l’importance d’encourager ces dernières à en prendre soin, à travers les soins esthétiques. Selon les registres nationaux du cancer, l’Algérie a enregistré 14 000 nouveaux cas du cancer du sein en 2019, notant que ce type de cancer est plus fréquent chez les femmes après l’âge de 40 ans.

Le cancer du sein vient en tête des types de cancer les plus répandus en Algérie avec près de 45 000 cas enregistrés en 2019, selon la même source.

GAPS 0197 2 00F 223 Epidémie/ commerce/contrôle Les directeurs régionaux tenus de durcir le contrôle au niveau des espaces commerciaux (Rezig) ALGER, 19 oct 2020 (APS)- Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné lundi des instructions fermes aux directeurs régionaux à l’effet de durcir le contrôle au niveau des espaces commerciaux pour assurer le respect des mesures préventives de l'épidémie de la Covid-19, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été données lors d’une réunion d’évaluation avec les directeurs de wilaya et régionaux du commerce, par visio-conférence présidée par le ministre au siège de son département ministériel, en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekaï.

A cette occasion, le ministre, M. Rezig a donné "des instructions fermes aux directeurs, quant à la nécessité de durcir le contrôle des espaces et activités de commerce, notamment en matière d’application stricte du protocole sanitaire et le respect par les commerçants des mesures préventives du Coronavirus".

Les instructions ont également porté sur "la prise de toutes les mesures à l’encontre des commerçants contrevenants, et ce sous l’autorité des walis de la République, conformé ment aux instructions de M. le Premier ministre", lit-t-on dans le communiqué.

La réunion a été également l'occasion pour aborder certains dossiers relatifs au secteur du Commerce, notamment l’élaboration d’un fichier national des produits de fabrication locale, conclut le communiqué