L'alliance des "Five Eyes" a plaidé dimanche pour que les entreprises de la tech installent des "back doors", ou voies d'accès, dans les applications cryptées pour permettre à la police d'y accéder en cas de besoin.

Les responsables de la justice des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande ont déclaré dans un communiqué que l'essor des applications comme Signal, Telegram et WhatsApp posait "d'importants défis à la sécurité publique".

"Le cryptage est crucial, et la vie privée ainsi que la cyber-sécurité doivent être protégées, mais cela ne devrait pas se faire en empêchant complètement la police, et l'industrie de la tech elle-même, de pouvoir agir contre les contenus et activités illégales en ligne les plus graves", ont-ils écrit.

Ils ont donc appelé les compagnies de la tech à permettre à la police d'accéder à ces applications "dans un format lisible et utilisable".

L'Inde et le Japon ont également signé le communiqué.

Des policiers se plaignent régulièrement, à travers le monde, des difficultés posées par le cryptage aux enquêtes criminelles.

Le communiqué des "Five Eyes" assure que la proposition de l'alliance impliquerait de demander des garde-fous.