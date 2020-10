L'unité de Blida de l'Algérienne des eaux (ADE) a procédé à une coupure préventive de l'alimentation en eau potable, dans deux quartiers de la commune de Blida, pour préserver la santé publique, suite à des plaintes de citoyens suspectant la pollution de cette ressource par des eaux usées, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de cette entreprise publique.

Cette mesure préventive a été prise aussitôt après la réception par cette même entreprise et via les réseaux sociaux, de plaintes de certains citoyens suspectant une infiltration d'eaux usées dans le réseau d’eau potable, au niveau des quartiers "Ahmed Chaou" et "Chiri", de Blida, mitoyens à la station du téléphérique.

Des équipes techniques ont été dépêchées en urgence sur les lieux, pour prendre des échantillons de cette eau suspecte, afin de les analyser, a-t-on assuré de même source.

La coupure de l’alimentation en eau potable, au niveau des deux quartiers suscités, sera maintenue "jusqu’a la vérification de la portabilité de cette eau, avant de pouvoir rétablir sa distribution", a précisé la même source, qui a signalé que le laboratoire central et les services techniques poursuivent leur enquête sur le terrain pour découvrir un éventuel site où ces les eaux usées se seraient mélangées à l'eau potable.

L’ADE de Blida informe les habitants des deux quartiers concernés par cette coupure, que des citernes ont été mobilisées pour leur alimentation en eau potable afin d'éviter toute perturbation de nature à affecter la santé des citoyens.