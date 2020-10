Les accidents de la circulation enregistrés entre janvier et septembre derniers dans la wilaya de Tizi-Ouzou, ont fait 25 morts et 16 blessés, a-t-on appris dimanche du chargé de communication du groupement territoriale de la gendarmerie nationale.

Selon le commandant Ouchene Noureddine, ces victimes sont décédées ou ont été blessées dans 99 accidents qui se sont produits principalement sur les routes nationales de la wilaya, notamment la RN12, a-t-on précisé de même source.

Le nombre d'accidents et de victimes décédées est en hausse comparativement à la même période de l'année 2019, durant laquelle il a été enregistré 70 accidents ayant fait 24 morts et 134 blessés, a relevé le commandant Ouchene.

La principale cause de ces accidents est le facteur humain (non-réduction de la vitesse au niveau des virages, dépassement dangereux, non-respect de la distance de sécurité, conduite en état d'ivresse et distraction du conducteur au volant), suivent, avec une moindre importance, l'état du véhicule et des routes et les conditions climatiques, a-t-on indiqué.

Concernant l'act ivité de la brigade de sécurité routière, il a été enregistré durant la même période de 9 mois, un total de 2.655 délits et 442 contraventions.

Les éléments de cette même brigade ont également retiré 7.322 permis de conduire, a ajouté le commandant Ouchene.

Pour inciter les conducteurs au respect du code de la route et en prévision de la prochaine rentrée scolaire, le groupement de la gendarmerie de Tizi-Ouzou, a lancé ce dimanche une compagne de sensibilisation à travers plusieurs localités de la wilaya, ou des brochures ont été distribuées aux automobilistes et transporteurs de voyageurs, a-t-on appris de même source.