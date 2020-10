L'Ambassadeur et coordinateur résident du système des Nations unies en Algérie et représentant de la FAO, Eric Overvest, a vivement félicité l'Algérie pour avoir mis en place une stratégie de coopération multi-institutionnelle et une planification sanitaire d'urgence qui se sont avérées "efficaces" contre la Covid-19.

"Je tiens vivement à féliciter l'Algérie pour avoir pris des mesures vigoureuses et efficaces pour faire face à la pandémie", a relevé, M. Overvest, samedi à Alger lors de la cérémonie de célébration de la journée mondiale de l'Alimentation 2020, organisée par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural .

Il a également félicité, dans le même sillage, l'Algérie pour avoir mis en place, parallèlement à la riposte sanitaire, un vaste programme de soutien au secteur de l'agriculture et d'autres dispositions bénéfiques afin de renforcer l'offre et satisfaire la demande liées aux denrées alimentaires en temps de cette crise sanitaire.

M. Overvest qui représentait la FAO en Algérie (en l'absence de son représentant par intérim), a indiqué que par ses mesures d'accompagnement aux agriculteurs, l'Algérie a permis aux producteurs et aux transformateurs de continuer à travailler efficacement et laisser les chaînes d'approvisionnement alimentaires ouvertes et sûres.