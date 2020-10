Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, samedi, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya de Djelfa, à l’inauguration d’une école des métiers des travaux publics.

"La formation au niveau de ces écoles est un impératif", a déclaré, sur place, le Premier ministre, qui était accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme ospitalière, Abderrahmane Benbouzid, à l’issue d’un exposé sur cet établissement de formation.

Assurant que cette école est une "opportunité offerte pour les jeunes pour se former dans les métiers des travaux publics, et marquer leur contribution dans la réalisation de projets, au double plan local et national", a-t-il souligné.

M. Djerad a donné des instructions pour "l’entame progressive de l’aspect pédagogique du projet, et la réduction de la dépendance aux compétences étrangères". Il a, à ce titre, loué les relations de fraternité et d’amitié liant l’Algérie à la République de Chine populaire, réalisatrice de c e projet.

A noter que cette école de formation, d’une capacité d’accueil de 250 places pédagogiques, a été concrétisée sur une assiette de 2000 m2 du nouveau pôle urbain de "Berbih", dans un style moderne, dans le cadre du renforcement de l’amitié algéro-chinoise -- projet de réalisation de l’autoroute Nord-Sud. Le projet, dont l’encadrement a été assuré par l'Agence nationale des autoroutes, vise principalement à développer les capacités et compétences des employés, en charge des missions de réalisation, contrôle, maintenance et suivi des infrastructures de base et des installations du secteur des travaux publics. Cette école est, également, dotée d’un rôle majeur dans l’organisation de sessions de recyclage et de mise à niveau, au profit des employés du secteur, techniciens et topographes, entre autres.