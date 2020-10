Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a salué, dimanche soir depuis Djelfa, la prise de conscience par le jeune et leur rôle dans la formation de la société civile appelée à s'ériger en "force positive à même de contribuer à l'édification de l'Algérie".

Lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile au terme de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Djelfa, M. Djerad a salué "la prise de conscience par les jeunes qui ont contribué à la formation de la société civile", soulignant la nécessité de faire de la société civile "une force positive à même de contribuer à l'édification de l'Algérie".

Il a également mis l'accent sur l'importance de la "démocratie participative qui respecte l'avis des citoyens".

Par ailleurs, le Premier ministre a affirmé que "l'ennemi Numéro 1 de la société algérienne n'est autre que la bureaucratie", ajoutant que "beaucoup de décisions prises au niveau national en faveur du citoyen, ne sont pas appliquées localement en raison de la bureaucratie".

Il a, toutefois, reconnu l'existence d'un "cumul de 20 ans de corruption, de laisser-aller et d e non respect de la dignité du citoyen". Concernant les préoccupations liées à la distribution de logements, toutes formules confondues, M. Djerad a indiqué qu'il dépêcherait une commission d'enquête sur les logements indument distribués. "En dépit des tentatives de distribution équitables des logements, ces derniers sont distribués dans certains cas de manière opaque et certaines attitudes sont inacceptables" dans le cadre de cette opération, "c'est pourquoi je dépêcherai, à mon retour à, Alger, une commission d'enquête sur les logements indument distribués pour les redistribuer aux familles en droit de les avoir".

Au terme de la rencontre, le Premier ministre a indiqué que le Gouvernement travaillait sous la conduite du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune "de jour comme de nuit pour le développement et l'épanouissement du pays".