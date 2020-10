Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, samedi, à l’inauguration d’une unité industrielle privée de transformation de papier hygiénique, dans la zone industrielle d’Ain Ouessara (à une centaine de km au nord du chef-lieu de la wilaya de Djelfa).

Après une inspection de la chaîne de production de cette unité industrielle, dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya, le Premier ministre a "souligné l’importante contribution attendue de cette unité dans le soutien de l’industrie de transformation, notamment en matière de couverture des besoins du marché national en produits locaux, et partant la réduction de leur facture d’importation(en devises)",s’est-il félicité.

"Le Gouvernement œuvre pour l’encouragement de la petite et moyenne entreprise, et l’Algérie possède les compétences requises pour ce faire", a assuré Abdelaziz Djerad, qui était accompagné par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitali ère, Abderrahmane Benbouzid.

Il a mis en exergue "la stratégie nationale pour la promotion de la petite industrie", à travers, a-t-il dit, "l’accompagnement et le soutien des jeunes porteurs de projets durant leurs premiers pas, jusqu’à la création de grandes sociétés", a-t-il soutenu.

Sur place, un exposé a été présenté au Premier ministre sur les perspectives de développement de cette unité industrielle relevant de la SARL Wafa, à l’issue duquel, M. Djerad a plaidé pour l’impératif de s’orienter vers "le marché africain", appelant les responsables en charge de cette unité à "la nécessité d’assurer une formation aux jeunes compétences, pour maîtriser les nouvelles technologies et encourager la relation entre les investisseurs industriels et le ministère de la Formation professionnelle, afin d’accélérer l’intégration des compétences dans le marché du travail", a-t-il recommandé.

M. Djerad a fait cas de la prise attendue de "mesures pour l’organisation des zones industrielles, en vue d’en faire une cible pour les véritables investisseurs", a-t-il dit. Selon sa carte technique, la première étape de ce projet a été affectée d’une enveloppe de 2,1 milliards de DA, dont 1,3 milliard DA destiné pour l’acquisition des équipements de l’unité, et 800 millions de DA pour la réalisation des structures de base du projet.

Cet investissement, réalisé à la zone d’activités d’Ain Ouessara, assure 150 emplois directs. Après la mise en service effective de la chaîne de production de papier hygiénique, il générera, durant sa 2eme étape, prévue à l’horizon 2022, pas moins de 180 emplois. Cette 2eme étape a été affectée d’un montant de 2,8 milliards de da, dont 2,5 milliards destinés à l’acquisition de machines et outils de production, et 300 millions pour l’extension de la base du projet. En tout, cet investissement privé coutera 4,9 milliards de DA.