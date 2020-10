Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a présenté, mercredi, ses condoléances à la famille du moudjahid et diplomate Abdelkader Hadjar, décédé mardi à l’âge de 83 ans. "C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès du moudjahid, diplomate et ancien ambassadeur et ami Abdelkader Hadjar, paix à son âme", a écrit le chef de la diplomatie sur son compte Twitter.

En cette douloureuse épreuve, "je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt et ses proches, ainsi qu’à toute la famille révolutionnaire et au corps diplomatique, priant Dieu Tout puissant de lui accorder sa Sainte miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort", a écrit M. Boukadoum dans son tweet.

Né en 1937 à Tiaret, le défunt avait occupé le poste d’ambassadeur d’Algérie dans plusieurs pays notamment la Libye, l'Iran, l'Egypte et la Tunisie. Abdelkader Hadjar a également été pendant plusieurs années membre du Comité central du parti du Front de libération nationale (FLN).