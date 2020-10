Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a loué, mercredi dans un message de condoléances, le parcours militant et diplomatique du moudjahid et diplomate Abdelkader Hadjar, décédé mardi à l’âge de 83 ans, saluant le dévouement du défunt au service de la patrie. "C'est avec une grande affliction que j’ai appris la nouvelle du décès du moudjahid et diplomate Abdelkader Hadjar, paix à son âme, qui a mené une vie pleine de dynamisme et riche en militantisme et activités diplomatiques, à travers les différents postes politiques et diplomatiques qu'il a eu à occuper, faisant montre de dévouement au service de la patrie, le dernier étant celui d'ambassadeur d'Algérie en Tunisie", lit-on dans le message du Premier ministre. "Compatissant à cette pénible épreuve, je tiens à vous présenter, et à travers vous, à l'ensemble de ses compagnons d'armes et ses confrères dans le corps diplomatique, mes sincères condoléances et ma profonde sympathie, priant Le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches réconfort et courage", a-t-il encore écrit. Né en 1937 à Tiaret , le défunt avait occupé le poste d’ambassadeur d’Algérie dans plusieurs capitales notamment Tripoli, Téhéran et le Caire. A noter que feu Abdelkader Hadjar a également été, des années durant, membre du Comité central du parti du Front de libération nationale (FLN).