Cet important projet de valorisation de la recherche scientifique et des œuvres innovantes devra permettre d'assurer un accompagnement aux porteurs de projets innovants pour la création de startups et de petites et moyennes entreprises, génératrices de richesses, a précisé à l'APS Mme Demouche Mounsi Nadjoua.

Une fois opérationnel, l'incubateur offrira des prestations de consultation technique et scientifique pour les projets de recherche scientifique et pour les startups, a-t-elle ajouté, signalant que l'ANVREDET encadrera cet incubateur, en coordination avec les enseignants et chercheurs universitaires, avec un appui financier et technique des projets innovants qui seront sélectionnés. L'agence assurera également, forte de son expérience, l'accompagnement de proje ts innovants et de startups en vue d'aider l'Université Kasdi Merbah d'Ouargla à sélectionner, appuyer et accompagner les projets dans les domaines de compétence de l'Université, a-t-elle ajouté.

A ce titre, Mme Nemouche a annoncé la signature prochaine d'une convention de partenariat entre l'ANVREDET et l'Université d'Ouargla pour mettre une partie des structures de l'Université à la disposition de l'Agence pour valoriser les résultats de recherche scientifique des étudiants porteurs de projets innovants, avec un accompagnement pour la création de leurs startups technologiques.

L'ANVREDET avait signé en juillet dernier une convention de partenariat avec le groupe Sonatrach pour une contribution au financement de l'incubateur, et ce en tant que partenaire socio-économique, a rappelé de son côté le directeur Recherche et Développement de Sonatrach, Mustapha Benamara.

L'objectif de cette convention est de rapprocher l'Université du secteur économique et de concrétiser sur le terrain les travaux de la recherche scientifique, au service du développement socioéconomique, en plus de l'accompagnement de la formation des étudiants qualifiés et des doctorants, a-t-il expliqué. Un financement de 95,9 millions DA a été mobilisé sur le Fonds national de la recherche scientifique et du développement tec hnologique, pour la réalisation de l'incubateur, sur une superficie de 1.000 m2 au niveau du pôle universitaire 3 de l'Université Kasdi Merbah d'Ouargla.