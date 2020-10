Le PIB de Singapour, frappé de plein fouet par l'épidémie, s'est contracté de 7,0% au troisième trimestre sur un an, à un rythme moindre qu'au trimestre précédent grâce à l'allègement des restrictions, selon des chiffres préliminaires publiés mercredi.

Le centre financier et commercial, dont l'économie fait souvent figure de baromètre des échanges mondiaux, avait plongé en récession au deuxième trimestre, la première dans la cité-Etat depuis une décennie.

En avril-juin, le PIB de Singapour avait reculé de 13,3% sur un an après les mesures de confinement strictes mises en place par le gouvernement pour contenir la propagation du coronavirus. De juillet à septembre, le produit intérieur brut singapourien a limité son recul à 7,0% sur un an, selon les chiffres préliminaires du ministère du Commerce.

Par comparaison avec le deuxième trimestre, le PIB a bondi de 7,9%..

La banque centrale de Singapour a indiqué mercredi qu'elle laisserait sa politique monétaire inchangée pour le moment, jugeant que sa "politique accommodante" était appropriée en attendant la reprise.

Singapour, est comparé à u n "canari dans une mine de charbon" car son économie, l'une des plus ouvertes au monde, est souvent la première à montrer des signes de faiblesses en cas de crise ou aux avant-postes pour signaler la reprise de la croissance.

L'épidémie paraît maîtrisée actuellement avec quelques dizaines de nouveaux cas chaque jour au plus depuis septembre.