La production industrielle du Japon en août a été révisée mercredi en baisse, à +1% sur un mois contre une hausse de 1,7% lors d'une première estimation publiée fin septembre, attestant d'une reprise économique poussive dans le contexte de la pandémie. Les expéditions de biens manufacturés ont progressé de 1,5% sur un mois (contre 2,1% lors de la première estimation) et les stocks ont baissé de 1,3% (contre -1,4%), selon des chiffres du ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti). Sur un an, la production industrielle nippone reste en déclin très marqué (-13,8%).

L'économie japonaise panse toujours ses plaies après un deuxième trimestre catastrophique en raison de la pandémie, avec une contraction de 7,9% de son produit intérieur brut (PIB) en avril-juin par rapport au début d'année. La Banque du Japon (BoJ) doit réviser fin octobre ses prévisions de croissance et d'inflation pour le pays. L'institution monétaire table pour le moment sur une chute du PIB national comprise entre 4,5% et 5,7% sur l'exercice 2020/21, démarré le 1er avril.