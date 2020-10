L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit un rebond de la demande mondiale du pétrole de 5,5 millions de barils par jour (mb/j) en 2021, pour atteindre au total 97,2 mb/j .

Dans son rapport mensuel, l'AIE a indiqué que la demande mondiale a augmenté de 3,4 millions de barils par jour (mb/j) en juillet sur un mois, avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie et les vacances d'été dans l'hémisphère nord qui ont soutenu une progression de l'activité dans les transports. "Toutefois, une seconde vague de cas de Covid-19 et de nouvelles restrictions de mouvement sont maintenant en train de ralentir la croissance de la demande", a-t-elle relevé. S'agissant de l'année 2020, l'agence a précisé que la demande mondiale est estimée à 91,7 mb/j, en chute de 8,4 mb/j par rapport à l'an dernier. Evoquant des incertitudes liées à la pandémie, qui font du rééquilibrage du marché une "cible mouvante" pour les producteurs, l'AIE a jugé que les perspectives restent "fragiles" dans le contexte actuel.

"La trajectoire des infections au Covid-19 est fortement orientée à la hausse dans de nombreux pays et les gouvernements resserrent les restrictions de mouvement de leurs citoyens", a-t-elle noté, prévoyant que les cours de l'or noir n'atteindront pas les 50 dollars le baril avant 2023.