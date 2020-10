Le ministère de l'Education nationale a dévoilé lundi les plans exceptionnels portant organisation de la scolarité des élèves des cycles moyen et secondaire au titre l'année scolaire 2020/2021.

L'annexe 3 du plan exceptionnel, portant organisation de la scolarité des élèves inscrits dans le cycle de l'Enseignement secondaire général et technologique pour la rentrée scolaire 2020/2021, prévoit des mesures liées notamment au découpage pédagogique des groupes en sous-groupes de 20 à 24 apprenants, à l'exception de certains groupes où le nombre d'élèves est égal ou inférieur à 24 élèves tel le cas des filières de langues étrangères, de mathématiques et de maths-techniques, ou encore de certaines disciplines dispensées en travaux pratiques ou dirigés.

Le même document relève la possibilité d'exploiter les salles spécialisées (laboratoires, amphithéâtre et ateliers) en cas où le nombre des sous-groupes est supérieur à celui des locaux disponibles dans l'établissement.

La circulaire, dont une copies est parvenue à l'APS, préconise "d'éviter autant que faire se peut les classes tournantes pour faire respecter la distanciation physique", ou autoriser le minimum de groupes, en cas de besoin.La durée de la séance d'enseignement a été, ainsi, réduite à 45 minutes durant tous les jours de la semaine y compris l'après-midi du mardi.

Dans les établissements où le nombre de classes suffit pour accueillir les sous-groupes, la circulaire prévoit la répartition des sous-groupes en deux équipes équilibrées "E1 et E2" en leur assurant une alternance +matinée et après-midi+, soit de 8h à 12h40 (6 séances en 4h30 de cours) ou de 13h30 à 17h25 (5 séances en 3h45), en fonction du volume horaire hebdomadaire des filières.

Régie par l'annexe 2 du plan exceptionnel, l'organisation des cours pour le cycle moyen prévoit de découper, au besoin, chaque groupe pédagogique de plus de 24 élèves en deux voire trois sous-groupes, chaque sous-groupe devant compter près de 20 élèves.

Les groupes éducatifs programmés dans les grandes salles (amphithéâtre ou bibliothèque) peuvent être maintenus tels quels, avec le respect impératif, bien entendu, de la distanciation physique.

La durée de la séance a été fixée à 45 minutes, selon la circulaire qui fait état d'une répartition de la journée en deux shifts, 6 séances dans la matinée pour un volume horaire de 4h30, et 5 séances dans l'après-midi pour un volume horaire de 3h45.

Les journées d'études demeurent du dimanche au jeudi (soit 5 jours).

S'agissant de l'enseignement de l'Education physique et sportive (EPS) pour le même groupe pédagogique, la circulaire stipule qu'il doit totaliser un volume horaire hebdomadaire de 1h30 hors les heures de cours, en veillant à prendre en ligne de compte la capacité d'accueil de la cour de l'établissement.

Les cours d'informatique, de musique et de dessin seront dispensés en alternance une fois chaque quinzaine avec un volume horaire d'une heure pour chaque discipline, la journée du samedi ayant été retenue pour l'enseignement de Tamazight.

La circulaire a laissé toute la latitude au directeur de l'établissement pour décider du plan qu'il juge le plus approprié aux spécificités de son établissement.Le ministère de l’Education nationale avait dévoilé dimanche soir les plans exceptionnels pour la reprise des cours dans les écoles primaires au titre de l'année scolaire 2020/2021.

La circulaire ministérielle avait expliqué que ces plans reposaient sur plusieurs principes, notamment l'impératif de cohabiter avec la pandémie, de reprendre les cours en présentiel dans la mesure du possible, tout en tenant compte de la nécessaire préservation de la santé des élèves et des personnels.

De même, qu'elle a appelé les directeurs de l’Education (DE), les inspecteurs et directeurs des établissements scolaires à accorder à cette opération toute l’attention nécessaire, et d'élaborer des emplois du temps hebdomadaires adaptables en fonction de la situation de chaque établissement, selon le nombre d'élèves, les groupes pédagogiques, les locaux et l'emplacement de l'établissement.A rappeler que la rentrée scolaire est fixée au 21 octobre pour le cycle primaire, et au 04 novembre prochain pour les cycles moyen et secondaire.